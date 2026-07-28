Mau Dapat Nilai TKA Tinggi? Ganesha Perkenalkan Formula 3B

jpnn.com, JAKARTA - Ganesha Operation (GO) menggandeng Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Timur (NTT) serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, menggelar seminar pendidikan.

Seminar diikuti lebih dari 8.000 siswa, guru, kepala sekolah, dan orang tua di Auditorium Graha Cendana, Universitas Nusa Cendana.

Seminar yang dibagi dalam dua sesi itu membekali siswa SD, SMP, hingga SMA/SMK dengan strategi menghadapi Tes Kemampuan Akademik (TKA).

Mulai dari persiapan masuk sekolah favorit hingga perguruan tinggi negeri melalui jalur prestasi.

Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, yang membuka acara secara daring, menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Dia juga mengingatkan bahwa capaian TKA NTT masih perlu ditingkatkan, sehingga dibutuhkan kolaborasi semua pihak untuk memperbaiki mutu pendidikan.

Direktur Utama Ganesha Operation, Prof. Bob Foster, mengatakan hasil evaluasi menunjukkan nilai TKA siswa secara nasional masih menjadi tantangan.

Menurutnya, persiapan yang matang menjadi kunci karena hasil TKA kini berperan penting dalam proses seleksi masuk sekolah dan perguruan tinggi.