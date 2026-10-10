Mau Dapat Rewards dari Jajan dan Belanja di PIK? Begini Caranya

jpnn.com, JAKARTA - Aktivitas makan, berbelanja, dan menikmati hiburan di kawasan Pantai Indah Kapuk atau PIK kini bisa memberikan keuntungan tambahan bagi pengunjung.

Melalui aplikasi PIK Experience, transaksi yang memenuhi ketentuan program akan menghasilkan poin untuk ditukarkan dengan berbagai rewards.

Fasilitas tersebut menjadi bagian dari pembaruan PIK Experience yang menggabungkan layanan pencarian destinasi, informasi kegiatan, dan program loyalitas pelanggan dalam satu platform digital.

Salah satu fitur yang ditawarkan ialah Receipt Scanning dengan teknologi Optical Character Recognition (OCR). Teknologi itu memungkinkan pengguna PIK Experience memindai struk transaksi melalui aplikasi untuk mengumpulkan poin.

Pengunjung PIK cukup menggunakan fitur pemindaian struk setelah melakukan transaksi yang memenuhi persyaratan program. Poin yang terkumpul selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk memperoleh rewards atau penawaran yang tersedia.

Mekanisme tersebut memberikan nilai tambah pada aktivitas konsumsi pengunjung. Struk belanja yang biasanya hanya digunakan sebagai bukti pembayaran kini dapat menjadi bagian dari program penghargaan pelanggan.

Namun, tidak semua transaksi otomatis menghasilkan poin. Pengguna tetap perlu memperhatikan ketentuan pemindaian, transaksi yang memenuhi syarat, dan mekanisme penukaran rewards dalam aplikasi.

Selain mengumpulkan poin, pengguna dapat mengikuti sejumlah program interaktif seperti Mission, Leaderboard, dan Lucky Draw.