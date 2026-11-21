Mau Ganti Wiper Mobil Cukup Bayar Seikhlasnya, Begini Caranya
jpnn.com, TANGERANG - Merek komponen otomotif, Flosser menghadirkan program menarik bagi pengunjung Gaikindo Auto Week (GAW) 2026 yang berlangsung di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang.
Melalui program bertajuk "Jernihkan Pandangan, Alirkan Jutaan Kebaikan", Flosser mengajak pengunjung untuk berbagi kepedulian sosial sekaligus mendapatkan produk wiper baru untuk kendaraan mereka.
Dalam program tersebut, pengunjung berkesempatan memperoleh wiper mobil merek Flosser hanya dengan memberikan donasi secara sukarela.
Program ini merupakan hasil kolaborasi Flosser dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi DKI Jakarta yang akan berlangsung sepanjang ajang GAW 2026.
Seluruh hasil penjualan dan penggalangan dana dalam program ini akan didonasikan langsung ke Palang Merah Indonesia Provinsi DKI Jakarta.
Seluruh dana yang terkumpul akan difungsikan untuk memperkuat beragam program kemanusiaan .
General Manager Timmy mengungkapkan kolaborasi ini merupakan wujud komitmen nyata Flosser dalam memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.
"Kami sangat bangga dapat bergandengan tangan dengan Palang Merah Indonesia di Gaikindo Auto Week 2026. Melalui program 'Ganti Wiper Bayar Seikhlasnya', kami ingin mengajak para pencinta otomotif dan pengunjung pameran untuk merawat kendaraan terutama saat berkendara di musim hujan, dan juga berpartisipasi nyata dalam aksi kemanusiaan. Kami berharap program ini dapat membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan," kata Timmy saat ditemui di pameran GAW 2026.
Pengunjung GAW 2026 berkesempatan memperoleh wiper mobil merek Flosser hanya dengan memberikan donasi secara sukarela.
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