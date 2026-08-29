Mau Hunian Bersuasana Jepang? Sapporo Residences PIK2 Punya Zen Garden sampai Bonsai Park

jpnn.com - Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) menawarkan nuansa hunian berkonsep Jepang. Konsep itu hadir melalui Sapporo Residences PIK2 yang mengusung Japanese Living dengan memadukan arsitektur modern, teknologi rumah pintar, serta elemen desain yang identik dengan Negeri Sakura.

Inspirasi utamanya datang dari Sapporo di Hokkaido, Jepang. Identitas tersebut kemudian diterjemahkan melalui beragam elemen yang cukup detail, mulai Zen Garden, Japanese Sliding Door, Genkan Entrance hingga High Ceiling Living Room.

Marketing Director PIK2 Lucia Aditjakra mengatakan konsep Sapporo Residences diarahkan untuk menciptakan rumah yang tetap relevan dengan kebutuhan keluarga modern tanpa kehilangan suasana tenang.

“Kami ingin menghadirkan hunian yang tidak hanya menarik secara desain, tetapi juga memberikan rasa nyaman dan tenang bagi penghuninya, dengan tetap mengikuti kebutuhan gaya hidup modern,” ujar Lucia.

Atmosfer Jepang juga dibawa keluar dari bangunan rumah. Di dalam klaster Sapporo Residences terdapat Zen Garden, Bamboo Terrace, Bonsai Park, Gazebo, dan Reflexology Path.

Kombinasi fasilitas tersebut membuat penghuni bisa menikmati ruang terbuka dengan pendekatan lanskap yang terinspirasi dari taman-taman Jepang tanpa harus meninggalkan kawasan tempat tinggal.

Sejumlah tipe hunian juga menawarkan private rooftop, balcony dengan Zen Garden, serta multipurpose room untuk menunjang beragam aktivitas keluarga.