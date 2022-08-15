Mau ke GIIAS 2026? Simak Harga Tiket Masuk dan Jadwalnya

jpnn.com, TANGERANG - Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mengumumkan harga tiket masuk ke pameran otomotif GIIAS 2026 yang akan berlangsung di ICE BSD, Tangerang, pada 30 Juli hingga 9 Agustus 2026 mendatang.

Pada hari pertama GIIAS 2026 yang digelar Kamis (30/7) akan dibuka untuk umum mulai pukul 14.00 WIB dalam format VIP Day.

Pengunjung yang hadir pada hari tersebut akan menjadi spesial karena menyaksikan kendaraan terbaru yang diperkenalkan para peserta pameran dan melihat langsung teknologi otomotif terkini.

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Tiket VIP Day GIIAS 2026 dapat dibeli secara daring melalui situs Auto360 dengan harga Rp250 ribu.

Pembelian langsung di area pameran pada 30 Juli 2026 dikenakan tarif Rp300 ribu

Sementara itu, untuk hari selanjutnya harga tiket dibanderol Rp100 ribu untuk weekend alias akhir pekan (Sabtu-Minggu) dan Rp50 ribu untuk hari kerja atau weekday (Senin-Jumat), menurut situs resmi penjualan.

Ketua Harian sekaligus Ketua Penyelenggara Pameran dan Konferensi Gaikindo Anton Kumonty mengatakan antusiasme agen pemegang merek (APM) untuk memanfaatkan GIIAS 2026 sebagai ajang memperkenalkan inovasi terbaru terus meningkat.

Berdasarkan informasi yang diterima penyelenggara, puluhan kendaraan baru dijadwalkan meluncur selama pameran berlangsung.