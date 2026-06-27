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Mau Lari Kalcer Tetap Syar'i? Ini Tip dari Peserta Scarf Media Running Fest di PIK

Mau Lari Kalcer Tetap Syar'i? Ini Tip dari Peserta Scarf Media Running Fest di PIK
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Para muslimah peserta Scarf Media Running Fest 2026 tengah melakukan pemanasan atau warming up di halaman Masjid Al-Ikhlas PIK, Jakarta Utara, Sabtu (27/6/2026), sebelum mengikuti lomba lari. Foto: PIK

jpnn.com, JAKARTA - Berlari dengan pakaian menurut syariat tidak harus terasa berat, apalagi membuat gerak terbatas. Sebab, kerudung yang tepat bagi perempuan justru bisa menghadirkan pengalaman lari yang lebih nyaman.

Itulah pengalaman yang dibagikan oleh Lisa, salah satu peserta Scarf Media Running Fest 2026 di Masjid Al-Ikhlas PIK, Jakarta Utara, Sabtu (27/6/2026).

Perempuan berhijab asal Ciledug, Tangerang, itu bisa dibilang sebagai pelari kalcer alias menjadikan lari sebagai gaya hidupnya.

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Lisa mengikuti Running Fest yang berlangsung di Masjid Al-Ikhlas PIK bersama peserta perempuan dari berbagai daerah dan latar belakang.

Menurut dia, perempuan berhijab perlu memilih material yang ringan dan mampu mengelola keringat saat tubuh bergerak.

“Untuk kainnya sendiri ada khusus atau enggak, saya pakai yang jersei atau bisa yang pakai irisan, begitu ,” ujarnya.

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Lisa memilih bahan jersei karena menurut pengalamannya terasa lebih nyaman saat dipakai berlari. Namun, dia juga menegaskan bahwa jersei pilihannya memang mampu menyerap keringat.

“Jersei itu lebih dingin,” imbuhnya.

Scarf Media Running Fest 2026 di Masjid Al-Ikhlas PIK tidak hanya diikuti para muslimah. Ada pula peserta nonmuslim.

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