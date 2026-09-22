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Mau Main ke IDW 2026 di PIK2 lalu Bawa Pulang Hadiah Coffee Maker Bosch? Begini Caranya

Mau Main ke IDW 2026 di PIK2 lalu Bawa Pulang Hadiah Coffee Maker Bosch? Begini Caranya
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Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar memberikan sambutan pada pembukaan Indonesia Design Week (IDW) 2026 di Indonesia Design District (IDD), PIK 2, Jumat (18/9). Foto: Kemenekraf/Bekraf

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia Design Week (IDW) 2026 di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) dan PIK2 tidak hanya menampilkan berbagai desain dan industri kreatif. Ada keseruan tambahan pada festival festival desain dan industri kreatif terbesar di Indonesia itu.

Kini, pengunjung IDW 2026 tidak hanya bisa menikmati berbagai pameran dan aktivitas desain, tetapi juga berkesempatan membawa pulang perangkat Bosch.

Penyelenggara IDW 2026 mengajak pengunjung membuat konten selama berada di festival desain tersebut.

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Caranya, pengunjung diajak merekam kegiatan mereka selama menikmati IDW 2026, lalu menggunakan musik latar atau backsound berupa jingle IDW yang telah disiapkan penyelenggara.

Tiga pemenang lomba pembuatan konten itu berkesempatan membawa pulang hadiah berupa satu coffee filter dan dua toaster Bosch.

Aktivitas tersebut menjadi bagian dari pengalaman IDW 2026 yang berlangsung pada 18 hingga 27 September.

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Mau Main ke IDW 2026 di PIK2 lalu Bawa Pulang Hadiah Coffee Maker Bosch? Begini Caranya

IDW tahun ini hadir dengan skala yang lebih luas. Indonesia Design District (IDD) PIK2 tetap menjadi pusat kegiatan, tetapi berbagai program juga tersebar di kawasan PIK.

IDW 2026 membawa tema The Collective Culture yang menempatkan desain sebagai hasil kolaborasi berbagai pihak.

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