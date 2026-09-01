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Mau Nonton PSIM Semusim? Ada Season Pass Super League dengan Harga Sebegini

Mau Nonton PSIM Semusim? Ada Season Pass Super League dengan Harga Sebegini
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Skuad PSIM Yogyakarta. Foto: Media Officer

jpnn.com - PSIM Yogyakarta membuat gebrakan menjelang bergulirnya Super League 2026/27. Manajemen Laskar Mataram resmi meluncurkan program season pass yang memungkinkan suporter menyaksikan seluruh pertandingan kandang sepanjang musim dengan harga lebih terjangkau.

Program tersebut dihadirkan untuk menjawab antusiasme suporter sekaligus menjadi bentuk apresiasi kepada pendukung yang selama ini menjadi bagian penting dari perjalanan PSIM.

Direktur Utama PSIM Yogyakarta Yuliana Tasno mengatakan kehadiran season pass merupakan respons terhadap aspirasi dua kelompok suporter utama, Brajamusti dan The Maident.

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"Kebijakan itu kami buat untuk menampung aspirasi dari teman-teman Brajamusi dan The Maident," ujar Yuliana yang akrab disapa Liana dikutip dari situs I.League, Selasa (1/9/2026).

Menurut Liana, program tersebut juga menjadi bagian dari pembenahan pengelolaan klub. PSIM tidak hanya memperkuat skuad, tetapi juga membangun sektor komersial dan operasional.

"Sekarang, karena kami juga memperkuat tim komersial, tidak hanya fokus pada skuad utama, kami merealisasikan aspirasi dari para suporter," katanya.

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Menariknya, manajemen PSIM tidak menetapkan target khusus untuk jumlah season pass yang terjual.

Fokus utama klub justru memastikan program tersebut mampu memenuhi kebutuhan suporter.

PSIM Yogyakarta meluncurkan program season pass, yang memungkinkan suporter membeli tiket pertandingan kandang sepanjang musim dengan harga yang lebih murah.

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