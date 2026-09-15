Mau Nonton Raisa hingga Sal Priadi Sambil Menikmati Sunset di Land’s End PIK2? Ini Jadwalnya

jpnn.com, JAKARTA - Rasanya sayang banget jika akhir pekan besok dihabiskan di rumah saja. Sekali lagi, Land’s End Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) bisa jadi opsi untuk menikmati weekend.

Pada Sabtu (19/9), akan ada Sunset di Pantai 2026 di Land’s End PIK2. Di festival itu ada kesempatan menikmati penampilan Raisa, Nadin Amizah, Sal Priadi, Juicy Luicy, Perunggu, dan Voxxes dalam satu panggung dengan latar suasana pantai.

Konsep Sunset di Pantai 2026 memang sederhana, tetapi tetap menarik. Pengunjung atau partygoers tinggal datang siang, pilih spot nyaman, duduk santai bersama teman atau pasangan, menikmati musik, lalu menunggu matahari terbenam di tepi pantai.

Suasana itulah yang membuat Sunset di Pantai 2026 berbeda dari konser pada umumnya. Festival itu memang dirancang lebih dekat dengan pengalaman piknik, sehingga pengunjung bisa menikmati musik tanpa kehilangan atmosfer santai khas kawasan pesisir.

Line-up yang disiapkan juga sulit diabaikan. Nama Raisa menjadi salah satu magnet utama.

Ada pula Nadin Amizah dan Sal Priadi yang dikenal dengan lagu-lagu penuh cerita. Juicy Luicy, Perunggu, dan Voxxes ikut melengkapi rangkaian pertunjukan sepanjang acara.

Enam nama tersebut menawarkan warna musik berbeda, tetapi cocok untuk menemani suasana sore hingga malam.

Sunset di Pantai juga tidak berhenti pada hiburan. Event itu membawa semangat green, conservation, and culture movement.