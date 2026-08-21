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Mau Punya Kantor atau Showroom Sendiri? Mini Box CBD PIK2 Bisa Dibangun hingga 8 Lantai

Mau Punya Kantor atau Showroom Sendiri? Mini Box CBD PIK2 Bisa Dibangun hingga 8 Lantai
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Kini di Central Business District (CBD) PIK2 telah hadir Mini Box yang menawarkan kaveling compact berukuran sekitar 375 meter persegi. Foto: Dok. ASG

jpnn.com, JAKARTA - Pelaku usaha yang mencari lahan untuk membangun kantor, showroom, maupun pusat layanan kini memiliki pilihan baru di kawasan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2).

Kini di Central Business District (CBD) PIK2 telah hadir Mini Box yang menawarkan kaveling compact berukuran sekitar 375 meter persegi.

Meski berkonsep compact, lahan tersebut bisa dikembangkan menjadi bangunan hingga delapan lantai.

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Marketing Director PIK2 Lucia Aditjakra menjelaskan konsep Mini Box dirancang agar pemilik memiliki keleluasaan mengembangkan bangunan sesuai karakter dan kebutuhan bisnis masing-masing.

“Konsep ini memberikan fleksibilitas bagi pemilik untuk membangun kantor, showroom, pusat layanan, maupun bangunan komersial sesuai kebutuhan mereka,” kata Lucia.

Mini Box berada di kawasan CBD PIK2 yang memiliki luas sekitar 400 hektare. CBD tersebut dilalui Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan MH. Thamrin yang menjadi dua jalur utama kawasan PIK2.

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Sejumlah gedung dan fasilitas bisnis juga telah hadir, salah satunya Menara Syariah PIK2 yang dikembangkan sebagai Islamic Financial Center.

Selain itu, terdapat Spike Airdome yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan berskala nasional maupun internasional, serta Mandiri Tower dan BNI Tower.

Pelaku usaha yang mencari lahan untuk membangun kantor, showroom, maupun pusat layanan kini memiliki pilihan baru di kawasan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2).

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