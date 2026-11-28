jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Aktris Maudy Ayunda tengah mengandung calon anak pertamanya dengan sang suami, Jesse Choi.

Saat ini, usia kandungan pemain film Perahu Kertas tersebut telah memasuki delapan bulan.

Memasuki usia kehamilan delapan bulan, Maudy Ayunda mengaku tengah disibukkan dengan berbagai persiapan menjelang persalinan anak pertamanya.

Dia tidak menyangka bahwa ada banyak yang harus dipersiapkan menjelang kelahiran sang buah hati.

Tak hanya menyangkut kebutuhan barang-barang bayi, sang aktris juga harus menata kesiapan diri secara menyeluruh, mulai dari kondisi fisik hingga mental.

"Jadi, delapan bulan itu persiapannya ya semua peritilan itu ternyata banyak gitu, ya. Terus persiapan psikis juga gitu ya, persiapan fisik, persiapan literal mulai nyiapin semua hal itulah ternyata ternyata enggak sesimpel itu," ujar Maudy Ayunda di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, baru baru ini.

Pengalaman tersebut membuat perempuan 31 tahun itu semakin menaruh rasa hormat yang mendalam kepada para ibu di luar sana.

Dia menyadari bahwa fase yang sedang dijalaninya memiliki tantangan tersendiri yang kompleks sekaligus menjadi dunia baru baginya.