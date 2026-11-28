Maudy Ayunda Ungkap Rencana Karier Seusai Melahirkan, Bakal Vakum?
jpnn.com, JAKARTA - Aktris sekaligus penyanyi Maudy Ayunda tengah hamil calon anak pertama dengan suaminya, Jesse Choi.
Kini, usia kandungan pelantun lagu 'Cinta Datang Terlambat' itu sudah memasuki delapan bulan.
Ditanyai kemungkinan untuk hiatus setelah melahirkan, Maudy Ayunda mulai mempertimbangkannya.
Dia mengakui bahwa dirinya merupakan tipikal yang aktif.
Namun di sisi lain, dirinya memiliki keinginan untuk meluangkan waktu lebih banyak di fase awal bersama sang buah hati.
Bagi Maudy, masa-masa awal setelah melahirkan merupakan fase berharga yang tidak dapat terulang kembali.
"Hiatus? Aku sebenarnya orangnya agak enggak bisa diam, tapi tapi aku juga di sisi lain pengin fokus dan pengin enjoy waktu yang mungkin tidak akan kembali lagi masa-masa awal itu," ujar Maudy Ayunda di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, baru baru ini.
Oleh karena itu, perempuan 31 tahun tersebut berencana mengalokasikan waktu untuk memusatkan fokus pada peran barunya sebagai seorang ibu.
Ditanyai kemungkinan untuk hiatus setelah melahirkan, Maudy Ayunda mulai mempertimbangkannya.
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