Maulid Nabi, Mardiono Serukan Kembalinya Kedaulatan Ekonomi ke Tangan Rakyat

jpnn.com, JAKARTA - Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan doa bersama untuk para pahlawan kemerdekaan di Kantor DPP Syarikat Islam menjadi momentum untuk kembali membicarakan kemandirian dan kedaulatan ekonomi umat.

Ketua Umum PPP sekaligus Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan Muhamad Mardiono menilai umat tidak boleh terus berada pada posisi sebagai konsumen dalam kehidupan ekonomi.

Menurutnya, masyarakat harus memiliki akses yang lebih luas untuk terlibat langsung dalam proses produksi.

Mardiono mengatakan semangat tersebut sejatinya sejalan dengan sejarah perjuangan Syarikat Islam yang sejak awal lahir dengan perhatian besar terhadap kemandirian ekonomi umat.

“SI selalu menyuarakan bagaimana tentang ekonomi umat, karena lahirnya SI bersamaan dengan berjuang untuk memandirikan umat yaitu dengan Syarikat Dagang,” kata Mardiono, di Kantor DPP Syarikat Islam, Selasa malam (25/8).

Mardiono menilai upaya membangun kedaulatan rakyat tidak cukup hanya melalui aspek politik, tetapi juga harus ditopang oleh kekuatan ekonomi. Masyarakat, kata dia, perlu diberi ruang untuk memiliki akses terhadap produksi sehingga tidak hanya menjadi pasar bagi produk yang dihasilkan pihak lain.

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“Saya sangat apresiasi di bawah kepemimpinan Prof Hamdan Zoevla, SI telah bangkit kembali dan bergerak menghimpun umat agar umat tidak hanya menjadi konsumen dalam kehidupan sosial, tapi bisa terlibat dalam akses produksi,” ujarnya.

Menurut Mardiono, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto saat ini juga telah membuka ruang yang luas untuk mendorong kembali kedaulatan di tangan rakyat sesuai amanah UUD 1945. Kedaulatan tersebut mencakup berbagai sektor, mulai dari ekonomi, politik hingga sosial.