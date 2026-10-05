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Maung MV3 Garuda Jadi Mobil Dinas, Cak Imin: Produk Nasional Mulai Hadir

Maung MV3 Garuda Jadi Mobil Dinas, Cak Imin: Produk Nasional Mulai Hadir
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Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar berfoto di depan mobil dinasnya, Maung MV3 Garuda Limousine, di Kantor Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta. ANTARA/HO-Kemenko PM

jpnn.com, JAKARTA - Sejumah anggota penjabat mulai menunggangi Maung MV3 Garuda Limosine sebagai kendaraan dinasnya.

Salah satu pejabat yang menggunakan mobil buatan Pindad itu ialah Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar.

Dia mengaku bangga dan percaya diri menggunakan produk dalam negeri sebagai mobil dinasnya.

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"Bangga buatan Indonesia!" ujar Muhaimin Iskandar di Jakarta, Senin menanggapi pergantian mobil dinasnya dengan Maung MV3 Garuda Limousine berpelat RI 27.

Menurut dia, Maung bukan hanya kendaraan yang mengantarkannya menjalankan tugas sebagai menteri.

Mobil tersebut menjadi salah satu contoh bahwa kemampuan industri Indonesia terus berkembang dan mampu menghasilkan produk bernilai tinggi untuk kebutuhan strategis negara.

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"Bukti penting kalau Indonesia mampu. Dirancang, dirakit, dan dikerjakan oleh tangan anak bangsa sendiri," kata pria yang akrab disapa Cak Imin itu.

Di balik satu unit Maung, terdapat rantai pekerjaan yang jauh lebih panjang daripada sekadar proses perakitan.

Salah satu pejabat yang menggunakan Maung MV3 Garuda Limosine ialah Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar.

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