Mauricio Pochettino Ditunjuk Jadi Pelatih MU, Mulai Bekerja 18 November

jpnn.com - JAKARTA - Mauricio Pochettino ditunjuk menjadi pelaltih Manchester United (MU). Dia dipercaya menggantikan Michael Carrick yang dipecat. MU mengontrak Pochettino sampai Juni 2029 dan sang pelatih akan mulai bekerja pada 18 November atau seminggu sebelum Setan Merah berlaga setelah jeda internasional November menghadapi Liverpool di Anfield pada 22 November.

"Kami telah mencapai kesepakatan dengan Federasi Sepak Bola Amerika Serikat bahwa Mauricio dan staf kepelatihannya bergabung setelah menyelesaikan tugas mereka bersama tim nasional putra Amerika Serikat (USMNT)," tulis United dalam lamannya pada Jumat (13/11).

MU menilai Pochettino pelatih dengan gaya sepak bola menyerang berintensitas tinggi, berdedikasi membangun tim yang solid dan kompak, dan memiliki rekam jejak gemilang dalam mengembangkan kemampuan individual pemain.

Pochettino juga konsisten menunjukkan performa level tertinggi sepak bola bersama sejumlah klub di berbagai liga. Dia memulai karier kepelatihannya bersama Espanyol pada 2009 sebelum bergabung dengan Southampton untuk membawa klub ini memperoleh poin tertinggi sepanjang masanya di Liga Inggris pada 2014.

Dia kemudian pindah ke Tottenham Hotspur pada Juli 2014. Selama lima musim penuh di sana, pelatih asal Argentina itu berhasil menjadikan The Lilywhites pesaing reguler di Liga Champions.

Pochettino membawa Tottenham lulus ke kompetisi itu dalam empat musim berturut-turut dan mengantarkan Spurs mencapai final untuk pertama kalinya pada 2019, sebelum kalah 0-2 dari Liverpool.

Pada 2021, dia bergabung dengan Paris Saint-Germain untuk mempersembahkan gelar juara Liga Prancis, Coupe de France, dan Trophee des Champions sebelum berlabuh ke Chelsea pada 2023. Terakhir, Pochettino melatih Tim Nasional Amerika Serikat selama dua tahun, dan membawa menembus babak 16 besar Piala Dunia 2026. (antara/jpnn)