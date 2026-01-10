Mauricio Souza Anggap Persib Bandung vs Persija Jakarta Adu Kualitas Pemain
jpnn.com - Persija Jakarta datang ke markas Persib Bandung pada pekan ke-17 BRI Super League dengan kepercayaan diri tinggi.
Pelatih Persija Mauricio Souza mengaku sangat termotivasi untuk bisa mengalahkan Persib.
Apalagi, ini merupakan duel big match yang banyak dinanti pencinta sepak bola nasional.
Menurutnya, seluruh pemain siap menampilkan performa terbaik demi membawa pulang tiga poin.
Pertandingan Persib vs Persija digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Minggu (11/1/2026) sore dan diperkirakan akan dihadiri puluhan ribu suporter tuan rumah.
Souza menegaskan seluruh pemain siap menampilkan performa terbaik demi membawa pulang tiga poin.
"Semuanya berjalan sesuai dengan yang kami harapkan. Kami menjalani satu pekan pertandingan yang sangat produktif dan positif."
"Para pemain menunjukkan dedikasi yang sangat besar dan mereka memahami betul pentingnya pertandingan ini. Saya sendiri sangat termotivasi menghadapi laga tersebut," kata Souza dalam sesi konferensi pers daring, Sabtu (10/1).
Begini komentar Pelatih Persija Mauricio Souza menjelang laga big match lawan Persib Bandung. Adu kualitas pemain.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Tegas! Mauricio Souza: Persija Tak Akan Main-main di Markas Persib
- Live Streaming Persebaya Vs Malut United, Duel Tim yang Jarang Kalah
- Bojan Hodak Minta Pemain Persib Bermain Tenang saat Menghadapi Persija
- Persib Bandung Tanpa Andrew Jung dan Saddil, Persija: Kami Tak Mau Anggap Remeh
- Derbi Persib vs Persija Membara, Wali Kota Bandung Instruksikan Nobar Serentak
- Sangat Memalukan Buat Persebaya Jika Nanti Kalah dari Malut United, Karena...