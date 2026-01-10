menu
Mauricio Souza Anggap Persib Bandung vs Persija Jakarta Adu Kualitas Pemain
Pelatih Persija Mauricio Souza (kiri) dalam sesi konferensi pers daring jelang duel big match lawan Persib Bandung, Sabtu (10/1/2026). Foto: doc. Persija

jpnn.com - Persija Jakarta datang ke markas Persib Bandung pada pekan ke-17 BRI Super League dengan kepercayaan diri tinggi.

Pelatih Persija Mauricio Souza mengaku sangat termotivasi untuk bisa mengalahkan Persib.

Apalagi, ini merupakan duel big match yang banyak dinanti pencinta sepak bola nasional.

Menurutnya, seluruh pemain siap menampilkan performa terbaik demi membawa pulang tiga poin.

Pertandingan Persib vs Persija digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Minggu (11/1/2026) sore dan diperkirakan akan dihadiri puluhan ribu suporter tuan rumah.

Souza menegaskan  seluruh pemain siap menampilkan performa terbaik demi membawa pulang tiga poin.

"Semuanya berjalan sesuai dengan yang kami harapkan. Kami menjalani satu pekan pertandingan yang sangat produktif dan positif."

"Para pemain menunjukkan dedikasi yang sangat besar dan mereka memahami betul pentingnya pertandingan ini. Saya sendiri sangat termotivasi menghadapi laga tersebut," kata Souza dalam sesi konferensi pers daring, Sabtu (10/1).

