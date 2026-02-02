Mauricio Souza Belum Bisa Memastikan Persija Jakarta Bakal Merekrut Mauro Zijlstra
jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta selangkah lagi dikabarkan akan mendatangkan pemain diaspora Mauro Zijlstra, pada pertengahan musim Super League 2025/26.
Pemain kelahiran 9 November 2004 itu santer bergabung ke tim asal ibu kota seusai kontraknya selesai di FC Volendam.
Pelatih Persija, Mauricio Souza masih belum banyak berbicara mengenai kedatangan pemain asal Zaandam tersebut.
Mantan juru taktik Madura United itu mengaku masih menunggu hasil pertemuan terakhir manajemen dengan agen Mauro Zijlstra.
“Sedang ada pembicaraan. Saya pikir belum deal, tetapi manajemen sudah ada pembicaraan antara mereka,” ujar pelatih kelahiran 13 Maret 1974 itu.
Nantinya jika jadi datang Mauro Zijlstra akan menambah daya gedor tim berjuluk Macan Kemayoran.
Tercatat pemilik 11 gelar juara itu sebelumnya telah memiliki Gustavo Almeida, Eksel Runtukahu, Allano de Souza, hingga Alaaeddin Ajarai di lini serang.
Pergerakan transfer Persija Jakarta di pertengahan musim cukup aktif dengan mendatangkan pemain baru.
Manajemen ingin mendatangkan pemain diaspora asal klub FC Volendam, Mauro Zijlstra. Pelatih Persija, Mauricio Souza beri tanggapan seusai
