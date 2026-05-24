Mauricio Souza Blak-blakan Ungkap Masa Depannya, Masih di Persija?

jpnn.com - JAKARTA – Masa depan Mauricio Souza menjadi salah satu topik yang banyak diperbincangkan setelah kompetisi Super League musim ini resmi berakhir, terutama karena performa Persija yang mampu bersaing di papan atas hingga pekan terakhir.

Mauricio Souza menyebut dirinya dan manajemen klub Persija Jakarta sama-sama tertarik melanjutkan kontrak untuk menangani tim tersebut menghadapi kompetisi Super League musim mendatang.

"Sesuatu yang bisa saya katakan ialah ada ketertarikan dari klub agar saya tetap bertahan dan saya pun memiliki ketertarikan yang sama," kata Mauricio Souza dalam konferensi pers seusai laga melawan Semen Padang di Stadion JIS, Jakarta, Sabtu (23/5).

Meski demikian, juru taktik asal Brasil itu mengatakan beberapa hal masih perlu disepakati untuk melanjutkan kerja sama tersebut.

"Saya yakin hal itu akan terjadi besok atau lusa," tutur dia.

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa proses pembahasan kontrak baru kemungkinan akan berlangsung dalam waktu dekat.

Jika tidak ada hambatan berarti, peluang Mauricio bertahan di kursi pelatih Persija untuk musim berikutnya terbuka cukup besar.