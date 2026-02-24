Mauricio Souza Bongkar Perjuangan Persija Jakarta Raih 3 Poin di Markas Malut United

jpnn.com - Persija Jakarta meraih tiga poin penting saat bertamu ke markas Malut United pada pekan ke-23 BRI Super League.

Pertandingan Malut United vs Persija di Stadion Gelora Kie Raha, Selasa (24/2/2026) malam, berakhir dengan skor 2-3.

Gol pembuka Persija dicetak Alaaeddine Ajaraie pada menit ketujuh memanfaatkan umpan matang Bruno Tubarao.

Keunggulan Macan Kemayoran bertambah lewat Jordi Amat yang menuntaskan umpan Allano Lima pada menit ke-28.

Malut United berhasil memperkecil ketertinggalan melalui gol Ciro Alves pada menit ke-77.

Tak mau ketinggalan, Persija membalas cepat lewat Fabio Calonego yang melepaskan tembakan indah dari luar kotak penalti pada menit ke-79, mengubah papan skor menjadi 3-1.

David da Silva kemudian menipiskan jarak menjadi 2-3 pada menit ke-81, tetapi Persija tetap menjaga keunggulan hingga peluit panjang dibunyikan.

Selepas pertandingan, Pelatih Persija Mauricio Souza memberikan apresiasi kepada anak asuhnya atas perjuangan di lapangan.