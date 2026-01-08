Mauricio Souza Buka Kartu, Persija Jakarta Pelajari Celah Persib Bandung

jpnn.com - Persija Jakarta terus mematangkan persiapan menjelang laga akbar melawan Persib Bandung pada pekan ke-17 BRI Super League 2025/26.

Pelatih Persija Mauricio Souza mengungkapkan bahwa timnya tengah mempelajari kelemahan skuad berjuluk Maung Bandung tersebut.

Nakhoda asal Brasil itu bersama para asistennya menilai Persib merupakan tim yang solid, baik dalam bertahan maupun menyerang.

Hal tersebut tak lepas dari komposisi Persib yang dihuni sejumlah pemain berpengalaman, termasuk berlabel Timnas Indonesia.

Untuk itu, Persija membutuhkan skema permainan yang matang untuk meladeni permainan tim asuhan Bojan Hodak tersebut.

“Minggu ini kami mulai mempelajari Persib. Kami sudah tahu kualitas dan investasi besar yang mereka lakukan.”

“Mereka memiliki beberapa pemain penghuni Timnas Indonesia juga di sana,” ujar juru taktik kelahiran 13 Maret 1974 itu.

Persija dijadwalkan melakoni laga tandang menghadapi Persib di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Minggu (11/1), pukul 15.30 WIB.