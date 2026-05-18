Mauricio Souza Percaya Mauro Zijlstra Bisa Jadi Pemain Hebat Persija, Ini Alasannya

jpnn.com - Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza memberi sinyal positif terkait perkembangan kondisi Mauro Zijlstra.

Striker berusia 21 tahun itu baru saja kembali merumput setelah absen cukup lama akibat cedera.

Momen tersebut datang saat Persija bertamu ke markas Persik Kediri di Stadion Brawijaya pada Jumat (16/5/2026) lalu.

Penampilan itu menjadi yang pertama bagi Zijlstra setelah harus menepi selama sekitar tiga bulan karena masalah hamstring.

Sebelumnya, Mauro terakhir kali tampil saat Persija menghadapi PSM Makassar pada 20 Februari 2026.

Mauricio mengakui kondisi pemilik empat caps di Timnas Indonesia itu belum sepenuhnya ideal.

Menurut pelatih asal Brasil itu, Zijlstra masih membutuhkan waktu untuk mengembalikan kebugaran setelah sempat dua kali terganggu oleh cedera dalam waktu berdekatan.

"Sayangnya, dia mengalami cedera sebelum bergabung dengan tim nasional, lalu kembali mendapat masalah saat bersama tim nasional."