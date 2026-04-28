Mauricio Souza Tegaskan Alasan Eksel Runtukahu Layak Bela Timnas Indonesia

jpnn.com - Euforia menyelimuti kubu Persija Jakarta setelah salah satu penyerangnya, Eksel Runtukahu, mendapat panggilan membela Timnas Indonesia untuk ajang Piala AFF 2026.

Pelatih Persija Mauricio Souza tak bisa menyembunyikan rasa bangganya.

Mauricio menyebut pemanggilan Eksel bukan sekadar keberuntungan, melainkan hasil dari performa yang ditunjukkan musim ini.

Dengan enam gol dari 20 laga, Eksel menjelma menjadi sosok yang tak tergantikan di lini depan Macan Kemayoran.

"Pertama, saya sangat bahagia untuk pemain yang dapat kesempatan itu. Mimpi setiap pemain ialah membela negara. Mereka dipanggil karena melakukan sesuatu yang luar biasa," ujar Souza.

Lebih lanjut, pelatih asal Brasil itu membongkar peran vital Eksel dalam skema timnya.

Baca Juga: Eksel Runtukahu dan Panggilan Timnas Indonesia

Bukan sekadar penyerang biasa, Eksel disebut sebagai mesin penghancur yang hidup dari duel fisik, pergerakan tanpa bola, dan insting tajam di kotak penalti.

"Eksel adalah pemain yang sangat saya sukai. Dia melakukan persis apa yang saya minta. Dia penyerang dengan fisik kuat, menyerang ruang, dan terus bergerak," katnya.