Mauricio Souza Terus Terang! Ada Celah di Persija Menjelang Lawan PSIM
jpnn.com - Persija Jakarta datang dengan kepercayaan diri tinggi menjelang jumpa PSIM Yogyakarta pada pekan ke-29 BRI Super League.
Menurut jadwal, pertandingan PSIM vs Persija akan digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Rabu (22/4/2026).
Macan Kemayoran membidik hasil maksimal untuk melanjutkan tren positif yang tengah mereka bangun.
Sebelum laga ini, Persija meraih dua kemenangan beruntun, masing-masing menghadapi Persebaya Surabaya (3-0) dan PSBS Biak (1-0).
Rangkaian hasil itu membuat kepercayaan diri Rizky Ridho dan kawan-kawan makin terangkat.
Namun, Pelatih Persija Mauricio Souza mengakui persiapan tim kali ini tidak berjalan ideal.
Waktu recovery yang singkat serta perubahan lokasi pertandingan menjadi tantangan tersendiri bagi anak asuhnya.
"Persiapan kami sangat terbatas karena jarak antarpertandingan cukup dekat. Selain itu, kami sempat mengira laga akan digelar di Yogyakarta, bukan di Bali."
Mauricio Souza buka suara soal kondisi Persija jelang lawan PSIM. Di balik optimisme, ada masalah yang diakui.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- PSIM vs Persija: Ze Valente Menjaga Asa di Tengah Badai
- Persis Vs Bhayangkara FC Sore Ini Sangat Spesial Buat Sidibe
- Persib Jadi Saksi, Sonny Stevens Sentuh Tonggak Bersejarah Bersama Dewa United
- Di Balik Hasil Imbang Dewa United vs Persib Bandung, Ada Momen Besar Bojan Hodak
- PSIM vs Persija, Mauricio Souza Waspadai Semua Penggawa Laskar Mataram
- Viral Tendangan 'Kungfu' di EPA U-20, Eksel Runtukahu Soroti Emosi Pemain