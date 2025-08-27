Mauro dan Miliano Disumpah WNI Pekan Ini? Erick Thohir Bilang Begini

jpnn.com, JAKARTA - Dua calon pemain timnas Indonesia Mauro Zijlstra dan Miliano Jonathans diharapkan dapat mengambil sumpah Warga Negara Indonesia (WNI) pekan ini.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan hari ini surat rekomendasi naturalisasi Mauro dan Miliano sudah dikirimkan Ketua DPR RI Puan Maharani kepada Sekretariat Negara untuk memperoleh Surat Keputusan Presiden (Keppres) sebagai syarat pengambilan sumpah WNI.

“Alhamdulillah hari ini pimpinan DPR, ibu Puan Maharani, sudah mengirimkan surat ke bapak Presiden. Baru saja saya diinfo, barusan ini,” kata Erick kepada wartawan di Mal Sarinah, Jakarta, Rabu, ketika menyaksikan pameran foto dan tulisan “90’ & Beyond”.

“Ya mudah-mudahan 1-2 hari ini ada proses yang berkelanjutan nanti untuk ambil sumpah,” imbuhnya.

Pria yang juga menjabat Menteri BUMN itu berharap Mauro dan Miliano dapat mengambil sumpah WNI pekan ini agar kedua pemain yang merumput di Eredivisie Belanda ini dapat memperkuat Garuda dalam FIFA Match Day pada September.

Pada jendela FIFA Match Day ini, Indonesia melawan Taiwan pada 5 September dan Lebanon pada 8 September di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya.

“Kami berharap September (Mauro dan Miliano) bisa memperkuat (timnas Indonesia) di laga uji coba, yaitu tanggal 5 dan tanggal 8,” ucap dia.

Sebelumnya Mauro diproyeksikan memperkuat timnas U-23 dalam Kualifikasi Piala Asia U-23 2026 yang dimainkan di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada 3-9 September.