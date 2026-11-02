Mauro Jeronimo Mulai Resah, Pekerjaan Besar Menanti Borneo FC

jpnn.com - Borneo FC memiliki sejumlah pekerjaan rumah setelah gagal mempertahankan keunggulan saat menghadapi PSIM Yogyakarta pada pekan kedelapan BRI Super League 2026/27.

Pelatih Mauro Jeronimo menilai anak asuhnya masih perlu memperbaiki konsistensi dan konsentrasi agar tidak kembali kehilangan poin.

Kekalahan 1-2 di Stadion Sultan Agung, Bantul, Minggu (1/11/2026), menjadi bahan evaluasi bagi Pesut Etam. Padahal, Borneo FC sempat memimpin melalui gol Asgal Habib Altarik pada menit ke-33.

Mauro mengakui timnya kesulitan mengembangkan permainan pada awal pertandingan.

"Kami memperlihatkan dua penampilan yang sangat berbeda. Pada sekitar 30 hingga 35 menit awal, intensitas permainan belum sesuai harapan," jelasnya.

"Kami kalah dalam beberapa perebutan bola dan kesulitan membangun serangan."

Situasi berubah setelah turun minum. PSIM berhasil membalikkan keadaan melalui gol Adrian Purzycki pada menit ke-57 dan Savio Sheva tujuh menit kemudian. Borneo FC pun gagal membawa pulang poin meski sempat unggul lebih dahulu.

Mauro Jeronimo Soroti Konsistensi Borneo FC

Mauro melihat hasil pertandingan tersebut memperlihatkan bahwa performa Borneo FC belum stabil sepanjang 90 menit.