Mauro Zijlstra Akui Jens Raven Tajam, tetapi Siap Buktikan Diri di Timnas U-22 Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Penyerang muda Timnas U-22 Indonesia, Mauro Zijlstra, menyatakan keinginannya untuk tampil membela skuad Garuda Muda di ajang SEA Games 2025 di Thailand.

Pemain FC Volendam itu bahkan mengaku sudah berbicara dengan klubnya agar diizinkan membela tim Merah Putih, meskipun SEA Games bukan agenda resmi FIFA.

“Saya sudah bilang ke Volendam kalau saya ingin main di turnamen ini. Sekarang saya menunggu respons mereka,” kata Mauro Zijlstra di Stadion Madya, Senayan, Jakarta, Selasa (11/11).

Zijlstra merupakan satu dari tiga pemain diaspora yang dipanggil pelatih Indra Sjafri dalam pemusatan latihan (TC) tahap kedua bulan November ini. Dua nama lainnya adalah Ivar Jenner dan Dion Markx.

Timnas U-22 Indonesia saat ini sedang bersiap menghadapi dua laga uji coba kontra Mali pada 15 dan 18 November mendatang, sebelum tampil di SEA Games 2025 pada 9–20 Desember di Thailand.

Mauro mengaku masih beradaptasi karena baru pertama kali bergabung dengan tim U-22 setelah resmi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).

“Saya belum benar-benar bermain dengan anak-anak di tim ini, baru latihan passing saja sejauh ini,” ujarnya.

Meski baru beradaptasi, pemain berusia 21 tahun itu optimistis dengan kekuatan tim Garuda Muda.