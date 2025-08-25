Mauro Zijlstra Dipastikan Tidak Main, Posisi Jens Raven Aman

jpnn.com - Skuad Timnas Indonesia pada Kualifikasi Piala Asia U-23 2026 dipastikan tidak akan diperkuat Mauro Zijlstra.

Pemain kelahiran 9 November 2004 tersebut tidak memungkinkan masuk skuad asuhan Gerald Vanenburg setelah masih menjalani proses perpindahan kewarganegaraannya.

Exco PSSI, Arya Sinulingga mengungkapkan pemain asal FC Volendam itu juga urung bermain mengingat pendaftaran pemain untuk Kualifikasi Piala Asia U-23 2026 sudah ditutup.

“Mauro untuk U-23 kayaknya enggak bisa. Karena udah tutup. Pendaftaran H-10 harus didaftarkan ke AFC,” ujar Arya.

Timnas Indonesia sejauh ini sudah melakukan pemanggilan terhadap beberapa pemain untuk Kualifikasi Piala Asia U-23 2026.

Beberapa pemain yang masuk di antaranya ada Rafael Struick, Jens Raven, Kadek Arel, Doni Tri Pamungkas, hingga Toni Firmansyah.

Rencananya pemusatan latihan Timnas Indonesia akan segera digelar di Surabaya mulai Senin (25/8) mendatang.

Pada ajang Piala Asia U-23 2026 tercatat skuad Garuda Muda tergabung di Grup J bersama Korea, Laos, dan Macau.