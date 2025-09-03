Mauro Zijlstra, Jawaban Darurat Timnas Indonesia Menjelang FIFA Matchday?
jpnn.com - Timnas Indonesia kedatangan wajah baru, yakni striker Mauro Zijlstra menjelang FIFA Matchday awal September.
Striker berusia 20 tahun itu telah mengikuti sesi latihan di Lapangan C Kompleks Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Selasa (2/9/2025).
Zijlstra sejatinya disiapkan untuk tampil bersama Timnas U-23 asuhan Gerald Vanenburg pada ajang Kualifikasi Piala Asia U-23 2026 di Sidoarjo.
Alasan Mauro Zijlstra Dipanggil Timnas Senior
Namun, proses administrasi yang tak kunjung rampung membuatnya gagal didaftarkan ke turnamen tersebut.
Patrick Kluivert kemudian memutuskan untuk menarik pemain FC Volendam itu untuk bergabung tim senior.
"Sebenarnya dia disiapkan untuk U-23 bersama pelatih Gerald (Vanenburg). Namun, berdaraskan situasi terkini, saya putuskan membawanya ke timnas senior," ujar Kluivert.
Kehadiran Zijlstra menjadi tambahan kekuatan yang berarti bagi Indonesia. Pasalnya, Skuad Garuda kehilangan striker utama Ole Romeny akibat cedera.
