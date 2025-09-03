menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Mauro Zijlstra, Jawaban Darurat Timnas Indonesia Menjelang FIFA Matchday?

Mauro Zijlstra, Jawaban Darurat Timnas Indonesia Menjelang FIFA Matchday?

Mauro Zijlstra, Jawaban Darurat Timnas Indonesia Menjelang FIFA Matchday?
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Mauro Zijlstra saat berlaga bersama FC Volendam. Foto: Facebook/FC Volendam

jpnn.com - Timnas Indonesia kedatangan wajah baru, yakni striker Mauro Zijlstra menjelang FIFA Matchday awal September.

Striker berusia 20 tahun itu telah mengikuti sesi latihan di Lapangan C Kompleks Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Selasa (2/9/2025).

Zijlstra sejatinya disiapkan untuk tampil bersama Timnas U-23 asuhan Gerald Vanenburg pada ajang Kualifikasi Piala Asia U-23 2026 di Sidoarjo.

Baca Juga:

Alasan Mauro Zijlstra Dipanggil Timnas Senior

Namun, proses administrasi yang tak kunjung rampung membuatnya gagal didaftarkan ke turnamen tersebut.

Patrick Kluivert kemudian memutuskan untuk menarik pemain FC Volendam itu untuk bergabung tim senior.

"Sebenarnya dia disiapkan untuk U-23 bersama pelatih Gerald (Vanenburg). Namun, berdaraskan situasi terkini, saya putuskan membawanya ke timnas senior," ujar Kluivert.

Baca Juga:

Pelatih tim senior, Patrick Kluivert, kemudian memutuskan untuk menarik penyerang 20 tahun itu ke skuad utama.

Kehadiran Zijlstra menjadi tambahan kekuatan yang berarti bagi Indonesia. Pasalnya, Skuad Garuda kehilangan striker utama Ole Romeny akibat cedera.

Timnas Indonesia kedatangan wajah baru, yakni striker Mauro Zijlstra menjelang FIFA Matchday awal September.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI