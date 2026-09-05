Mauro Zijlstra Langsung Cetak Gol di Debut Arema FC, tetapi Ada Kabar Mengejutkan

jpnn.com - Mauro Zijlstra langsung memberikan alasan kepada suporter Arema FC untuk menaruh harapan besar kepadanya.

Belum genap sebulan bergabung, penyerang pinjaman dari Persija Jakarta itu sudah membuka rekening golnya bersama Singo Edan.

Momen tersebut terjadi ketika Arema FC menghancurkan Isenmulang Kalteng FC dengan skor 4-0 pada laga perdana BRI Super League 2026/27 di Stadion Kanjuruhan, Jumat (4/9/2026).

Debut Manis Mauro Zijlstra

Mauro ikut mencatatkan namanya di papan skor, setelah Johan Alfarizi, Diego Landis, dan Marcos Vinicius lebih dahulu membawa Arema unggul pada babak pertama.

"Pertandingan pertama selalu sulit, tetapi kami senang dengan kemenangan ini. Jadi, ini hasil yang sangat penting dan kami senang dengan performa tim hari ini (kemarin, red)," ucapnya.

Mauro mengaku dirinya masih harus memahami karakter permainan Arema FC. Sistem yang diterapkan pelatih Marcos Santos menjadi sesuatu yang terus dipelajarinya dalam sesi latihan.

"Saya baru di sini beberapa minggu, jadi tentu saya harus beradaptasi dengan sistem dan rekan tim," tambah pemain yang dipinjam dari Persija Jakarta itu.

Sang Bomber Belum 100 Persen Fit

Meski demikian, ada fakta menarik di balik penampilan impresif tersebut.