Mawar De Jongh Ceritakan Tantangan Perankan Karakternya dalam Film Terbarunya

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Mawar De Jongh menceritakan soal karakter Dira dalam film 'Ayah Ini Arahnya Ke Mana, Ya?'.

Dira diceritakan sebagai seorang anak pertama dari dua bersaudara, yang tumbuh serumah dengan ayah yang selalu ada, tetapi tak pernah benar-benar hadir.

Ketika konflik datang, Dira harus belajar hidup tanpa arah yang seharusnya datang dari sosok sang ayah.

Mawar De Jongh mengungkapkan tantangannya dalam memerankan karakter Dira.

"Mbak Dira ini pastinya punya kesulitannya tersendiri karena bagaimana cara menyampaikannya, tetapi tidak terlalu terlihat, karena dia memang pendiam dan cukup memendam perasaannya," ujar Mawar De Jongh di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (2/4).

Meski begitu, dia bersyukur tak merasa kesulitan dalam mengekspolarasi karakter tersebut.

Terlebih dia mendapat bantuan dari rekan sesama pemain dalam film itu.

"Puji Tuhan dipertemukan sama teman-teman yang luar biasa di sini, jadi semua prosesnya terasa lebih mudah sih," kata Mawar De Jongh.