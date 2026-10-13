Mawar de Jongh, Si Paling Gak Enakan

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Mawar de Jongh mengaku terkadang kesulitan menolak permintaan orang lain, atau dikenal dengan istilah people pleaser.

Pengalaman itu membuat dirinya merasa dekat dengan Karina, karakter yang diperankannya dalam film People Pleaser: Si Paling Gak Enakan.

Mawar de Jongh bahkan langsung tertarik ketika pertama kali mendengar cerita film tersebut karena ingin mewakili perasaan orang-orang yang mengalami hal serupa.

“Ketika pertama kali diceritain tentang people pleaser, langsung tersenyum, kayak aku pengin banget sih bisa menyuarakan suara hati para people pleaser di luar sana lewat film ini,” kata Mawar de Jongh saat konferensi pers di kawasan Senayan, Jakarta pada Senin (12/10).

Dalam film tersebut, Karina menghadapi berbagai tekanan, mulai dari lingkungan keluarga, pekerjaan, hingga pertemanan.

Mawar de Jongh merasa memahami konflik batin tokoh yang dimainkannya itu, terutama ketika ingin menolak permintaan orang lain, tetapi tidak tahu bagaimana menyampaikannya.

“Mungkin karena aku juga seorang people pleaser, jadi kurang lebih tahu perdebatan yang dia ada di dalam dirinya sendiri. Kayak, sebenarnya aku pengin bilang enggak, tapi gimana ya caranya,” tuturnya.

Aktris kelahiran 26 September 2001 itu mengatakan hal menarik saat memerankan Karina adalah memperlihatkan perbedaan sikap tokoh tersebut ketika berhadapan dengan orang lain dan saat berada di rumah.