jpnn.com, TANGERANG SELATAN - Musikus asal Tangerang Selatan, Mawih melanjutkan perjalanan di industri musik Tanah Air.

Setelah merilis single perdana pada Desember 2023, dia kini hadir lewat single terbaru yang bertitel Monopoli.

Lagu yang dirilis pada 27 November 2026 itu ditulis sendiri oleh Mawih yang memiliki nama asli Ramadhan Fajar Anggoro.

Dia mengungkapkan Monopoli bercerita tentang sifat keserakahan dan kurangnya rasa syukur yang dimiliki oleh manusia. Banyak manusia yang hanya mementingkan kepentingannya sendiri, tanpa memikirkan makhluk hidup dan manusia lainnya.

Hal tersebutlah yang kemudian melatarbelakangi Mawih menulis lirik Monopoli.

Peluncuran single Monopoli sekaligus menjadi candradimuka menuju album perdana Mawih yang rencana dirilis awal tahun depan.

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Tidak sekadar bagian, Monopoli merupakan gambaran arah musik yang bakal disajikan Mawih pada album mendatang.

Mawih merupakan proyek musik solo asal Tangerang Selatan yang dibuat oleh Ramadhan Fajar Anggoro.