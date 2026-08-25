Maxime Bouttier Bongkar Rahasia Tampil Muda dalam Serial Terbaru
jpnn.com, JAKARTA - Aktor Maxime Bouttier akan tampil berbeda dalam proyek terbarunya, series Tante Sonya.
Dalam series kolaborasi Rapi Film dan WeTV Indonesia itu, Maxime Bouttier terlihat jauh lebih muda dan segar.
Suami Luna Maya itu lantas mengungkapkan kunci di balik penampilannya tersebut.
Menurutnya, kunci utama dari perubahannya yang tampak lebih muda terletak pada tatanan rambut.
Dia mengatakan bahwa gaya rambut memiliki pengaruh besar terhadap visual usia seseorang di depan kamera.
"Sebenarnya sih selalu tergantung sama rambut. Kalau rambut turun lebih muda, rambut dinaikin lebih kelihatan dewasa aja sih," ujar Maxime Bouttier di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (24/8).
Selain urusan penampilan, dia mengaku tidak mencari referensi tertentu untuk menghidupkan karakter yang terlihat lebih muda dalam serial terbarunya itu.
Aktor berdarah Perancis-Indonesia itu mengatakan kualitas skrip yang kuat sudah lebih dari cukup untuk membantunya masuk ke dalam karakter yang diinginkan sutradara.
Aktor Maxime Bouttier tampil berbeda dalam proyek terbarunya, series Tante Sonya.
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