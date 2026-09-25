Maxime Bouttier Sempat 'Protes' Masakan Properti Syuting Serial Tante Sonya

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Maxime Bouttier tampil totalitas dalam memerankan karakter Ben dalam serial WeTV terbaru, Tante Sonya.

Memiliki kemampuan memasak di kehidupan asli, membuat pria berdarah Perancis-Indonesia itu lebih kritis saat melakoni adegan masak.

Maxime Bouttier mengaku sempat melayangkan kritik kepada tim produksi demi menjaga keaslian adegan.

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Namun, sebagai orang yang terbiasa memasak, dia merasa 'gatal' ketika melihat tampilan daging steik yang menurutnya tak tampak seperti pada harusnya.

"Namun, aku ada banyak masukannya itu pas kami syuting itu. Soalnya kan, biasalah kalau syuting itu kan masakan itu kan, ya sebisa mungkin kan untuk biar kebutuhan syutinglah. Namun, kayak aku lihat steaknya saja kayak, No, that's not how steak is supposed to look like, apa-apa begitu, kan," ujar Maxime Bouttier saat memasak pasta dalam acara An After Office Date with Maxime Bouttier di kawasan GBK Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (24/9).

Ketidaksesuaian tampilan masakan di depan kamera membuat suami Luna Maya itu pun akhirnya memilih bersuara agar adegan memasak karakternya terlihat meyakinkan bagi penonton.

"Jadi ya, aku banyak protesnya sih kayaknya pas adegan itu," kata Maxime Bouttier.

Ketika ditanya apakah reaksi kritis tersebut datang dari kepribadian aslinya atau pembawaan karakter Ben yang piawai memasak untuk Tante Sonya, Maxime menjawab santai.