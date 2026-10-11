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Maximo Quiles Kunci Gelar Juara Dunia Moto3, Veda Tampil Impresif di Mandalika

Maximo Quiles Kunci Gelar Juara Dunia Moto3, Veda Tampil Impresif di Mandalika
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Pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama. Foto: Honda Team Asia.

jpnn.com, JAKARTA - Sorak-sorai publik Lombok pecah di Pertamina Mandalika International Circuit, Minggu (11/10) siang.

Di bawah terik matahari pesisir NTB, dua cerita besar terukir manis di atas aspal sepanjang 4,3 kilometer itu.

Maximo Quiles tampil luar biasa tanpa celah. Pembalap CFMOTO Gaviota Aspar Team ini menyentuh garis finis dengan catatan waktu 32 menit 36,821 detik.

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Dia meninggalkan David Almansa di posisi kedua dengan jarak hampir tiga detik.

Kemenangan inltu bukan sekadar tambahan piala biasa. Hasil manis di Mandalika resmi mengunci gelar Juara Dunia Moto3 2026 untuk Quiles.

Perolehan 351 poin miliknya sudah tak mungkin lagi dikejar pesaing terdekatnya di lima seri tersisa. Pesta kelulusan sempurna buat sang juara baru.

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Namun, perhatian ribuan pasang mata di tribun tentu tak cuma tertuju pada sang juara dunia.

Ada kebanggaan lokal yang berjuang mati-matian di lintasan: Veda Ega Pratama.

Sorak-sorai publik Lombok pecah di Pertamina Mandalika International Circuit, Minggu (11/10) siang. Maximo Quiles kunci juara dunia Moto3, Veda finis P6

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