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Maxus Mifa 7 Jadi Solusi Mobilitas Modern untuk Keluarga di GIIAS 2026

Maxus Mifa 7 Jadi Solusi Mobilitas Modern untuk Keluarga di GIIAS 2026
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Maxus Mifa 7 di area test Drive GIIAS 2026. Foto: maxus

jpnn.com, KOTA TANGERANG - Maxus memanfaatkan ajang GIIAS 2026 untuk menampilkan Mifa 7, MPV listrik premium yang dirancang memenuhi kebutuhan mobilitas keluarga modern.

Mobil menggabungkan desain futuristis, kabin luas, serta teknologi yang menunjang kenyamanan dan efisiensi berkendara.

Interior MIFA 7 menghadirkan nuansa premium lewat jok NAPPA Leather, layar infotainment besar, panel instrumen digital, panoramic sunroof, hingga electric sliding door.

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Seluruh fitur tersebut dirancang agar perjalanan makin nyaman bagi seluruh penumpang.

Ditenagai baterai 90 kWh, MIFA 7 mampu menempuh jarak hingga 570 km (NEDC).

Pengisian daya juga praktis berkat fitur DC Fast Charging yang dapat mengisi baterai dari 30 persen ke 80 persen dalam waktu sekitar 30 menit.

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Dari sisi keselamatan, MPV listrik ini dibekali beragam fitur ADAS, seperti Adaptive Cruise Control, Automatic Emergency Braking, Lane Keep Assist, Blind Spot Detection, dan kamera 360 derajat.

Mengusung pengalaman berkendara yang senyap, responsif, dan bebas emisi, Maxus Mifa 7 menjadi salah satu pilihan menarik bagi keluarga yang ingin beralih ke kendaraan listrik tanpa mengorbankan kenyamanan. (rdo/jpnn)

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Maxus memanfaatkan ajang GIIAS 2026 untuk menampilkan Mifa 7, MPV listrik premium yang dirancang memenuhi kebutuhan mobilitas keluarga modern.


Redaktur & Reporter : M. Rasyid Ridha

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