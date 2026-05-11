Maxwell Souza Tiba-Tiba Absen saat Melawan Persib, Benarkah Sudah Punya Klub Baru?

jpnn.com - Absennya striker Maxwell Souza saat Persija Jakarta tumbang 1-2 dari Persib Bandung memantik spekulasi.

Penyerang asal Brasil itu ramai dituding sengaja menepi karena sudah mencapai kesepakatan dengan klub lain untuk musim depan.

Isu tersebut langsung dibantah keras oleh Maxwell. Melalui unggahan di Instagram, top skor sementar Persija itu menegaskan kabar yang beredar sama sekali tidak benar.

Nama Maxwell tidak masuk daftar pemain saat Persija menjalani pekan ke-32 Super League di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (10/5/2026).

Pelatih Persija Mauricio Souza juga tidak memberikan alasan rinci ketika memutuskan tak membawa Maxwell bersama Jean Mota.

Situasi itu memunculkan dugaan di kalangan suporter. Maklum, Maxwell bukan pemain biasa. Penyerang berusia 31 tahun tersebut masih menjadi mesin gol utama Persija dengan koleksi 15 gol dan empat asis dari 29 pertandingan.

"Dalam beberapa hari terakhir, informasi palsu telah muncul yang melibatkan nama saya dan masa depan profesional saya," tulis Maxwell.

Dia mengaku kecewa lantaran rumor tersebut muncul ketika Persija sedang berada dalam fase penentuan musim. Menurutnya, kabar soal dirinya sudah sepakat dengan klub lain hanyalah kebohongan.