May Day 2026: PDIP Tegaskan Buruh Bukan Tumbal Krisis Ekonomi
jpnn.com, JAKARTA - DPP PDI Perjuangan merayakan Hari Buruh Internasional bersama 3.000 pekerja perusahan PT Sayap Mas, Kabupaten Malang, Jumat (1/5).
Mengusung tema "Banteng Pro Pekerja: Buruh Berdaulat, Indonesia Berdikari", kegiatan ini dikemas dalam bentuk sambung rasa dengan para buruh, layanan kesehatan, layanan konsultasi hukum perburuhan, pembagian 3.000 paket sembako, serta pentas musik dan seni.
Acara dimulai dengan tayangan pidato politik Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
Menurut Megawati, peringatan Hari Buruh harus dilihat dan perspektif historis dan kebudayaan. Pasalnya, perjuangan buruh merupakan manifestasi perlawanan terhadap berbagai belenggu penjajahan akibat bekerjanya kapitalisme dan imperialisme.
"PDI Perjuangan menegaskan bahwa buruh bukan sekedar faktor produksi dalam angka-angka ekonomi, melainkan soko guru perjuangan dan bersama petani dan nelayan menjadi orientasi kemandirian bangsa. Kesejahteraan buruh adalah prasyarat keadilan sosial,” kata Megawati Soekarnoputri.
Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang Didik Gatot Subroto dalam sambutannya menyampaikan bahwa partai adalah pelayan rakyat dan fraksi adalah sisi tajam perjuangan membela rakyat dalam berbagai bentuk peraturan daerah dan program kerja.
Dia memastikan PDIP akan terus bersama-sama buruh dalam memperjuangkan hak layak hidup, layak upah dan layak kerja di Kabupaten Malang.
Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Tenaga Kerja dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mercy Barends mengingatkan kembali ajaran Bung Karno tentang Trisakti dan keberpihakan pada kaum pekerja.
PDIP akan terus bersama-sama buruh dalam memperjuangkan hak layak hidup, layak upah dan layak kerja
