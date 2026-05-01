May Day di Jakarta, 5 Ribu Buruh Demo di DPR, Perwakilan Diterima Pimpinan Dewan

jpnn.com, JAKARTA - Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Dekananto Eko Purwono menyebut peringatan May Day atau Hari Buruh Internasional di Jakarta, pada Jumat (1/5) ini difokuskan di dua titik.

"Pertama, Mayday Fest yang dilaksanakan di Monas, dihadiri oleh Bapak Presiden, dengan jumlah massa kurang lebih 300 ribu orang," kata Dekananto apel pengamanan demo hari buruh di Gedung DPR, kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (1/5).

Selain di Monas, ujar Dekananto, titik peringatan Hari Buruh Internasional akan difokuskan ke Gedung DPR.

Menurutnya, kelompok dari Gebrak atau Gerakan Buruh Bersama Rakyat akan berdemonstrasi di depan DPR pada Jumat ini melibatkan lima ribu peserta.

"Kurang lebih 5.000 massa dari Banten, Jawa Barat, dan Tangerang Raya," kata Dekananto.

Jenderal bintang satu itu melanjutkan nantinya pimpinan DPR akan menerima perwakilan buruh yang berdemonstrasi.

"Massa akan datang pukul 10.00 dengan titik kumpul di depan TVRI. Selanjutnya, perwakilan massa akan diterima oleh pimpinan DPR pada pukul 11.00," ujar Dekananto.