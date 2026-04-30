May Day di Monas, Dirlantas Polda Metro Jaya Bakal Tindak Tegas Parkir Liar

jpnn.com, JAKARTA - Polda Metro Jaya mengambil langkah preventif guna menjaga ketertiban arus lalu lintas saat peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) yang akan berlangsung pada Jumat (1/5).

Fokus utama penjagaan terletak di kawasan Monas, Jakarta Pusat, yang kerap menjadi titik kumpul massa.

Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Komarudin menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menoleransi keberadaan parkir liar yang berpotensi memicu kemacetan parah di jantung ibu kota.

“Satgas Gakkum sudah akan tersebar mulai nanti sore ini hingga esok hari untuk mengantisipasi hal tersebut,” ujar Komarudin di Jakarta, Kamis.

Pihaknya telah berkoordinasi dengan lintas sektoral, termasuk Satuan Tugas Penegakkan Hukum (Satgas Gakkum) sekinanti jika terdapat potensi gangguan kelancaran acara.

Ia juga meminta Dinas Perhubungan DKI Jakarta turut menyediakan kantong parkir untuk peserta aksi yang datang dari berbagai wilayah mengikuti perayaan di kawasan Monas tersebut.

Selain itu, pihaknya meminta Satpol PP dapat dikerahkan untuk mengantisipasi pedagang kaki lima terutama pada simpul-simpul yang pada, seperti di pintu Stasiun Gambir, kawasan Graha Pertamina dan Mabes AD, serta kawasan Bundaran Patung Kuda yang merupakan pintu masuk utama.

“Ya kalau nanti banyak pedagang-pedagang kaki lima tentu akan menghambat,” kata dia