Maya Moss Hadirkan Nuansa Baru lewat 'Mengapa Aku Rasa Begini'

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Maya Moss memperkenalkan single debutnya berjudul Mengapa Aku Rasa Begini di bawah bendera RM Entertainment.

Menurut Maya, lagu Mengapa Aku Rasa Begini bernuansa dark pop 80-an dipadukan dengan dangdut modern.

"Proses rekamannya cepat setelah mempelajari materi lagu selama satu minggu," kata Maya, di studio RM Entertainment, baru-baru ini.

Selain bernyanyi, dara asal Brebes, Jawa Tengah, itu juga menjalani latihan tari untuk mendukung produksi video klipnya.

RM Entertainment memastikan Maya tengah menyiapkan proyek musik berikutnya yang akan memadukan unsur dangdut, rap, dan melodi dalam satu komposisi musik.

Maya lantas menceritakan perjalanan kariernya di dunia hiburan yang bermula dari unggahan RM Entertainment yang sedang mencari talenta baru. Meski sempat ragu, dia akhirnya memberanikan diri mengikuti proses seleksi.

Dalam proses audisi, Maya diminta membawakan tiga genre lagu berbeda, mulai dari pop, dangdut, hingga lagu klasik.

Penampilannya kemudian direkam oleh tim RM Entertainment dan tiga hari setelahnya ia menerima tawaran kontrak resmi.