Maya Ratih Tampilkan Keindahan Kain Wastra di Ajang Mode Bergengsi
jpnn.com, JAKARTA - Maya Ratih dikenal sebagai salah satu fashion designer ternama Indonesia. Karya-karyanya telah melenggang di berbagai panggung peragaan busana bergengsi, termasuk Jakarta Fashion Week (JFW) dan Indonesia Fashion Week (IFW).
Dalam setiap rancangannya, Maya konsisten mengangkat kekayaan kain wastra Nusantara. Batik, tenun, dan songket menjadi elemen yang memperkuat identitas serta karakter desainnya.
Karya Maya juga telah dikenakan oleh sejumlah figur publik ternama. Berbagai koleksinya dapat dilihat melalui akun Instagram resminya, @mayaratih_indonesia.
“Saya mencintai kain-kain wastra dari Indonesia, seperti batik, tenun, dan songket. Inilah yang menjadi identitas karya-karya saya,” ujar Maya, Senin (27/7).
Kecintaannya terhadap kebudayaan Indonesia tidak hanya diwujudkan melalui koleksi busana, tetapi juga melalui rancangan kostum yang membawa nama Indonesia ke panggung internasional.
Salah satu pencapaian membanggakan Maya Ratih adalah ketika kostum rancangannya meraih penghargaan The Best National Costume dalam ajang Miss Grand International 2017 di Vietnam.
Pada kompetisi tersebut, Maya merancang kostum bertema “Ibu Pertiwi” untuk peserta perwakilan Indonesia. Rancangan itu berhasil mencuri perhatian sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya Nusantara kepada masyarakat internasional.
Kesuksesan tersebut menjadi bukti bahwa kain dan budaya tradisional Indonesia dapat diolah menjadi karya mode yang modern, berkarakter, dan memiliki daya saing global.
Angkat kain wastra, hasil karya Maya Ratih tampil di panggung mode bergengsi termasuk Jakarta Fashion Week (JFW) dan Indonesia Fashion Week (IFW)
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