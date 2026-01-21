Mayapada Healthcare dan Apollo Hospitals Tinjau Lokasi MABIH

jpnn.com, JAKARTA - Kolaborasi klinis lintas negara antara Mayapada Healthcare (PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk) dan Apollo Hospitals India terus menunjukkan kemajuan signifikan dan makin matang, dengan fokus pada pemantapan implementasi layanan berstandar internasional serta pengembangan Mayapada Apollo Batam International Hospital (MABIH) sebagai rumah sakit internasional swasta pertama yang berlokasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam.

Komitmen tersebut kembali ditegaskan melalui kunjungan resmi jajaran pimpinan Apollo Hospitals India pada 7–9 Januari 2026 di Batam dan Jakarta, dengan dukungan aktif pemerintah Indonesia dan India.

Kolaborasi antara Mayapada Healthcare dan Apollo Hospitals dimulai pada 2023 dan semakin diperkuat melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) di New Delhi pada awal 2025.

Kerja sama telah diwujudkan melalui berbagai program konkret, mulai dari Continuing Medical Education (CME), proctorship penanganan kasus kompleks, seperti advanced total knee replacement, hingga pelatihan intensif dokter dan perawat Mayapada Hospital di India, yang mencerminkan komitmen jangka panjang dalam transfer keahlian dan peningkatan mutu layanan klinis.

Sebagai bagian dari pematangan implementasi kolaborasi, rangkaian kunjungan strategis pada 7–9 Januari 2026 diawali dengan pertemuan bersama BP Batam untuk membahas kesiapan pengembangan MABIH di KEK Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam, dilanjutkan dengan peninjauan langsung lokasi MABIH.

"Kehadiran MABIH akan memperkuat posisi Batam sebagai destinasi investasi kesehatan, mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya saing regional, dan memperkuat kemandirian layanan kesehatan nasional," kata Kepala BP Batam Amsakar Achmad.

Keesokan harinya, 8 Januari 2026, dua MoU ditandatangani di Mayapada Hospital Jakarta Selatan antara Mayapada Healthcare dan Apollo Hospitals, mencakup implementasi layanan kesehatan preventif berbasis AI serta penguatan kompetensi keperawatan dalam layanan kegawatdaruratan dan perawatan kritis.

Secara terpisah, MoU juga ditandatangani antara Mayapada Healthcare dan Kedutaan Besar India, yang menetapkan Mayapada Hospital sebagai rumah sakit rujukan resmi Kedutaan Besar India di Indonesia.