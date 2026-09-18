Mayar Hadirkan Virtual Card, Kelola Keuangan Bisnis Makin Mudah
jpnn.com, JAKARTA - Mayar, salah platform commerce di Indonesia akan meluncurkan layanan Mayar Card pada akhir September 2026.
Layanan itu merupakan sebuah platform manajemen pengeluaran keuangan yang menyediakan kartu virtual (card virtual) bagi pemilik usaha di Indonesia.
Peluncuran kartu virtual itu dirancang untuk meminimalisir tercampurnya pengeluaran pribadi pemilik bisnis dengan pengeluaran usahanya.
Mereka juga melihat saat ini banyak yang kesulitan untuk mendapatkan kartu debit khusus untuk perusahaan di Indonesia.
Mayar menyadari bahwa hal tersebut menjadi salah satu kelemahan bagi para pemilik bisnis dalam mengembangkan usahanya.
Rizki Adiwilaga Finance Lead mengatakan pengalamannya setelah beralih ke Mayar Card untuk manajemen keuangan bisnisnya, terasa sangat signifikan, dengan 38% turunnya pengeluaran tak terduga dibandingkan periode sebelum menggunakan Mayar Card.
"Kami harap Mayar Card bisa jadi solusi untuk teman-teman entrepreneu yang selama ini masih pakai kartu kredit pribadi untuk pembayaran bisnis," kata dia dalam siaran persnya, Jumat (18/9).
Pengusaha atau pemilik bisnis bisa menggunakan layanan itu sebagai alternatif kartu debit atau kredit konvensional, dengan sistem limit dan budgeting yang jelas pada setiap kartunya.
Mayar, salah platform commerce di Indonesia akan meluncurkan layanan Mayar Card.
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