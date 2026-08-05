Mayat Dalam Karung di Depok, Polisi Tangkap Pelaku

jpnn.com, JAKARTA - Gerak cepat polisi berhasil menangkap pelaku pembunuhan dalam kasus penemuan mayat dalam karung di Tanah Merah, Kavling Depkes, Kelurahan Pancoran Mas, Kota Depok.

Pelaku pria berinisial SA ditangkap tim Subdit Resmob Polda Metro Jaya.

"Pelaku ditangkap oleh Tim Subdit Resmob Polda Metro Jaya hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2026, pukul 04.15 WIB di Pandeglang, Banten, saat melarikan diri," kata Kanit 1 Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya Kompol Dimitri Mahendra Kartika di Jakarta, Rabu.

Hingga kini, penyidik masih mendalami hubungan SA dengan korban yang jasadnya ditemukan di dalam karung di kawasan Depok pada Selasa (4/8).

“Masih pendalaman,” ujar Dimitri.

Pihaknya juga belum memastikan keberadaan bagian tubuh korban yang belum ditemukan.

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“Nanti diinfokan kembali,” terang Dimitri.

Sebelumnya, kepolisian menyebutkan jasad pria tak dikenal yang ditemukan dalam kondisi terikat di dalam karung di lapangan Kavling Depkes, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, diduga merupakan korban mutilasi.