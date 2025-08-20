Mayat di Kali Ciliwung, Ini Jenis Kelaminnya, Siapa Dia?
jpnn.com, JAKARTA - Warga menemukan mayat mengambang di aliran Kali Ciliwung, Matraman, Jakarta Timur, Selasa (19/8).
Mayat pria tanpa identitas itu dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta Pusat untuk menjalani proses penyelidikan.
"Belum ada hasil, kami masih menunggu hasil dari RS Cipto Mangunkusumo karena mayat tidak ada identitas," kata Kapolsek Matraman AKP Suripno saat dikonfirmasi, Selasa.
Suripno menyebut petugas mengevakuasi mayat setelah menerima laporan dari warga yang melihat jasad mengapung di sekitar aliran kali.
"Mayatnya diperkirakan lebih dari satu hari," ujar Suripno.
Hingga kini identitas korban masih belum diketahui. Polisi juga belum bisa memastikan penyebab kematian pria tersebut.
"Kami masih menunggu hasil pemeriksaan medis, mayatnya tidak ada identitas. Mayat sudah bengkak tidak bisa dideteksi, alias kabur," ucap Suripno.
Sementara itu, petugas masih melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi di lokasi kejadian.
