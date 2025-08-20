menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Mayat di Kali Ciliwung, Ini Jenis Kelaminnya, Siapa Dia?

Mayat di Kali Ciliwung, Ini Jenis Kelaminnya, Siapa Dia?

Mayat di Kali Ciliwung, Ini Jenis Kelaminnya, Siapa Dia?
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi mayat. Foto: JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Warga menemukan mayat mengambang di aliran Kali Ciliwung, Matraman, Jakarta Timur, Selasa (19/8).

Mayat pria tanpa identitas itu dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta Pusat untuk menjalani proses penyelidikan.

"Belum ada hasil, kami masih menunggu hasil dari RS Cipto Mangunkusumo karena mayat tidak ada identitas," kata Kapolsek Matraman AKP Suripno saat dikonfirmasi, Selasa.

Baca Juga:

Suripno menyebut petugas mengevakuasi mayat setelah menerima laporan dari warga yang melihat jasad mengapung di sekitar aliran kali.

"Mayatnya diperkirakan lebih dari satu hari," ujar Suripno.

Hingga kini identitas korban masih belum diketahui. Polisi juga belum bisa memastikan penyebab kematian pria tersebut.

Baca Juga:

"Kami masih menunggu hasil pemeriksaan medis, mayatnya tidak ada identitas. Mayat sudah bengkak tidak bisa dideteksi, alias kabur," ucap Suripno.

Sementara itu, petugas masih melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi di lokasi kejadian.

Warga menemukan mayat mengambang di aliran Kali Ciliwung, Matraman, Jakarta Timur, Selasa (19/8).

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI