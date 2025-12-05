menu
Mayat Mr X Ditemukan Mengapung di Perairan Kepulauan Seribu, Begini Ciri-Cirinya

Mayat Mr X Ditemukan Mengapung di Perairan Kepulauan Seribu, Begini Ciri-Cirinya
Petugas mengevakuasi jasad pria tak dikenal yang ditemukan terapung di perairan Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu, Kamis (4/12/2025) (ANTARA/HO-Gulkarmat)

jpnn.com, JAKARTA - Aparat kepolisian tengah menyelidiki penemuan jasad pria tak dikenal yang ditemukan terapung di perairan Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu, pada Kamis (4/12).

"Jasad ini ditemukan mengenakan celana pendek dan baju lengan panjang dan berusia sekitar 45 tahun," kata Kapolsek Kepulauan Seribu Selatan Iptu Didik Tri Martanto di Jakarta.

Dia mengatakan jasad tersebut sudah dievakuasi dengan menggunakan kapal damkar. Polisi juga sudah mendatangi lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) serta meminta keterangan dari sejumlah saksi.

"Saat ini, identitas korban belum diketahui," katanya.

Didik mengatakan jasad itu ditemukan oleh seorang nelayan yang akan melaut di Pulau Untung Jawa sekitar pukul 08.00 WIB. Nelayan itu kemudian menghubungi Bhabibkamtibmas Pulau Untung Jawa untuk melaporkan temuannya.

Setelah menerima laporan itu, petugas langsung mendatangi lokasi dan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan evakuasi dan memeriksa TKP.

"Jasad itu berhasil dievakuasi petugas sekitar pukul 09.30 WIB," kata Didik. (antara/jpnn)

 
Polisi masih mengusut kasus penemuan mayat yang belum diketahui identitasnya di perairan Kepulauan Seribu.


Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan

Sumber Antara
