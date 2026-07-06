Mayat Perempuan Tanpa Identitas Ditemukan Mengapung di Sungai Musi

jpnn.com, PALEMBANG - Warga di sekitar perairan Sungai Musi tepatnya di Kelurahan Tangga Takat, Kecamatan Seberang Ulu (SU) II Palembang digegerkan dengan penemuan sesosok mayat perempuan tanpa identitas yang mengapung, pada Senin (6/7/2026) sekitar pukul 09.00 WIB.

Jenazah pertama kali ditemukan oleh Tarmizi (37) seorang pekerja yang saat itu berada di atas kapal tongkang pasir Mitra Musi 05 sambil menunggu antrean bongkar muatan.

"Saya sedang menunggu antrean bongkar muatan di atas kapal. Tiba-tiba melihat ada tubuh mengapung dalam posisi tertelungkup di dekat tongkang," ungkap Tarmizi.

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Karena panik, Tarmizi segera menghubungi personel Satpolair Polrestabes Palembang agar jenazah bisa segera dievakuasi.

"Saya langsung menghubungi polisi supaya korban bisa dievakuasi," ujar Tarmizi.

Menerima laporan tersebut, personel Unit Gakkum Satpolair Polrestabes Palembang berkoordinasi dengan piket SPKT, Reskrim, Inafis, dan Tim Pamapta untuk mendatangi lokasi kejadian.

Jenazah kemudian dievakuasi dan dibawa ke RS Bhayangkara Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

"Benar, setelah menerima laporan dari Satpolair personel SPKT, Reskrim, Inafis dan Pamapta langsung menuju lokasi untuk melakukan olah TKP serta mengevakuasi jenazah," kata Pamapta Piket Polrestabes Palembang Ipda Hendra Yuswoyo.