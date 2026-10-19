Mayat Pria di Gunung Ciremai, Muka dan Kepala Ada Luka

jpnn.com, KUNINGAN - Pria berinisial DP (25) ditemukan tak bernyawa di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC), Kuningan, Jawa Barat.

Polisi menemukan luka di wajah dan kepala korban warga Kecamatan Klangenan, Kabupaten Cirebon, itu.

“Benar ada penemuan jasad tersebut (di kawasan TNGC). Penyelidikan masih berlangsung,” kata Kepala Satreskrim Polres Kuningan AKP Abdul Aziz , Senin.

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Dia menyatakan jasad korban ditemukan warga pada Minggu (18/10) sekitar pukul 19.40 WIB.

Abdul Aziz menjelaskan korban ditemukan di kawasan hutan Blok Batu Luhur, TNGC, setelah warga mencurigai keberadaan sepeda motor yang terparkir di tepi jalan tanpa diketahui pemiliknya.

Sepeda motor Yamaha Lexi berwarna merah dengan nomor polisi E 5214 HM tersebut pertama kali ditemukan sejumlah warga yang sedang mencari pakan untuk memancing.

“Keberadaan kendaraan tanpa diketahui pemiliknya itu menimbulkan kecurigaan sehingga warga memeriksa area di sekitarnya,” katanya.

Saat menelusuri kawasan sekitar, warga menemukan seorang pria tergeletak dalam posisi terlentang dengan luka pada bagian wajah dan kepala.