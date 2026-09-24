Mayat Pria Ditemukan di Depan Rumah Warga, Polisi Telusuri Identitasnya

jpnn.com - Seorang pria berusia 60 tahun ditemukan meninggal dunia di Jalan Menumbing, Lorong Hulu Palik, Kelurahan Kepandean Baru, Kecamatan Ilir Timur I Palembang, Kamis (24/9/2026) sekitar pukul 04.30 WIB.

Korban ditemukan warga dalam kondisi tergeletak di depan salah satu rumah warga. Saat ditemukan, korban dalam posisi miring dan tidak membawa identitas.

Penemuan mayat tersebut pertama kali diketahui oleh Zulkifli yang saat itu melintas di lokasi kejadian. Dia kemudian melihat korban sudah dalam kondisi tidak bernyawa.

"Saat itu saya sedang melintas di lokasi kejadian. Lalu saya melihat korban tergeletak sudah tidak bernyawa," ujar Zulkifli.

Karena tidak mengenali korban, Zulkifli kemudian menanyakan keberadaan korban kepada warga sekitar. Dari keterangan warga, korban diketahui tidak memiliki pekerjaan dan keberadaan keluarganya juga tidak diketahui.

"Saya tidak mengenali korban. Lalu saya tanya dengan warga. Menurut warga setempat korban tidak ada pekerjaan dan tidak tahu keberadaan keluarganya," ungkap Zulkifli.

Penemuan tersebut selanjutnya dilaporkan kepada Ketua RT 03. Laporan kemudian diteruskan ke Polsek Ilir Timur I dan Piket Pawas Pamapta Polrestabes Palembang serta piket identifikasi yang langsung mendatangi lokasi.

Kasi SPKT Polrestabes Palembang Ipda Eko Denny Saputra membenarkan adanya penemuan mayat pria tanpa identitas tersebut.